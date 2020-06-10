كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر إسبانيا تتخذ قراراً إجبارياً لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا، اليوم الثلاثاء، أن وضع كمامة في الأماكن العامة سيبقى إلزاميا في البلاد حتى بعد إنهاء حالة الطوارئ يوم 21 يونيو الجاري، لحين إيجاد علاج أو لقاح لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

قال إيلا: إن من الضروري أن يستخدم الإسبان الكمامات في المباني وخارجها، إذا لم يكن بإمكان كل منهم الحفاظ على مسافة متر ونصف متر من الآخر، وإن ذلك سيتم النص عليه في قرار ينظم الأوضاع بعد رفع قيود العزل العام.

وأضاف: أن "الالتزام بوضع كمامة سيستمر إلى أن نهزم الفيروس نهائيا، وهو ما سيتحقق عندما يكون لدينا علاج فعال أو لقاح فعال"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وقررت إسبانيا من ثلاثة أسابيع، أن تكون الكمامات إلزامية في جميع الأماكن العامة التي لا يمكن الحفاظ فيها على التباعد الاجتماعي، وتنطبق هذه القاعدة على جميع من هم فوق سن السادسة.

وكانت إسبانيا التي تضررت بشدة من وباء فيروس كورونا من بين دول العالم، التي فرضت أشد تدابير للعزل العام في منتصف شهر مارس الماضي، وعندما إنخفض عدد حالات الإصابة والوفاة بشدة بدأت الحكومة في تخفيف قيود العزل العام تدريجيا.

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وسوف يتم رفع معظم القيود على التنقل يوم 21 يونيو الجاري مع إنهاء حالة الطوارئ، لكن الحكومة تريد الاحتفاظ بقيود تمنع عودة الوباء مرة أخرى.