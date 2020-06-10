كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر أصوات عمال طهران أعلى من الوباء.. إيران تشتعل بالإحتجاجات والإضرابات رغم كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصفت مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، الإحتجاجات الإيرانية، قائلة: "نشاهد أن مدننا وقرانا تعاني اليوم مليئة بانتشار كورونا والمصائب، لكن وسط هذه الآلام والمعاناة، نسمع صوت البشارة بالتحرر أيضًا".

*284 إحتجاج في مايو

بلغت عدد المظاهرات في مايو 2020، 284 حركة احتجاجية على الأقل ضد نظام الملالي في طهران والمدن الإيرانية الأخرى التي نظمها العمال الإيرانيون 172 مظاهرة وإضرابات احتجاجية على الأقل في أكثر من 43 مدينة إيرانية، ووصل العدد الإجمالي للاحتجاجات في مايو أعلى مما كان عليه في أبريل عندما وقعت 226 احتجاجات.

وانقسمت الوقفات إلى العمال: 172 حالة في 43 مدينة والتربويون نظموا 8 حالات في 4 مدن، المزارعون نظموا 6 حالات في 6 مدن، والمتقاعدون نظموا 5 حالات في 3 مدن تجار السوق نظموا مظاهرة في مدينة واحدة، وباقي الشرائح نظمت 82 إضراب في 34 مدينة، بينما احتجاجات السجناء بلغت 4 حالات في 4 مدن، إضراب السجناء عن الطعام وصل إلى 6 حالات في 4 مدن.

يكشف تقرير للمقاومة الإيرانية، أن العمال قاموا خلال شهر بـ 172 حركة احتجاجية في 43 مدينة ومنطقة تجارية وصناعية. وبعبارة أخرى، في المتوسط​​، تم تنظيم 5 حركات احتجاج يوميا من قبل العمال في جميع أنحاء إيران.

وكانت أبرز احتجاج عمال البلديات في مدن مختلفة (شاهين شهر، وكوت عبدالله، والأهواز، وبجنورد، وبندر خميني، خرمشهر، أروند كنار، طهران، ياسوج)، عمال السكك الحديدية (دورود، أراك، جويبار، ميرجاوه)، عمال الحافلات (طهران، قم، تبريز)، عمال شركة مناجم الفحم في كرمان، عمال دي ام تي في اصفهان، عمال بلي اكريل في اصفهان، عمال منجم كوميت أمين يار في فارياب، وعمال شركة هبكو في أراك، وعمال شركة صناعة آذرآب في أراك، ومعمل صناعة العدادات في قزوين.

*إحتجاجات الممضرين والأحوازيين

بينما لم تغب الطوائف الأخرى في الركب عن العمال، وكانت أبرز الوقفات تحشد مواطني غزانية لعدة أيام بالأحواز احتجاجا على قلة المياه وقطع المياه من قبل قوات النظام، اشتباك شباب في الأحواز مع الشرطة احتجاجا على قيام الشرطة بعرقلة الاحتفال بعيد الفطر في الشوارع، احتجاج موظفي شركة الحفر الوطنية لعدة أيام للاعتراض على فصلهم من العمل في الأحواز، حتجاج لموظفي مشروع التحول الصحي في محافظة خوزستان لبضعة أيام احتجاجا على انخفاض الرواتب وعدم استلام متأخراتهم في الأحواز.

Advertisements

وأضاف التقرير أنه شملت الإحتجاجات ملائكة الرحمة والمقاتلين في الصفوف الأولى لمواجهة وباء كورونا الذي تفشى في إيران، تجمع الممرضين والممرضات والطاقم الطبي المتعاقد في محافظات فارس، يزد، لرستان، همدان، قزوين وطهران، حتجاج ممرضين وممرضات في محافظة اصفهان احتجاجا على عدم تنفيذ قانون الوظائف الشاقة والضارة وعدم تحول وضع القوى العاملة بعقد الى عقد دائم.

*إحتجاجات يونيو

ولم تغب الإحتجاجات عن شهر يونيو، حيث نظمت مجموعة من التدريسيين لمحو الأمية تجمعًا احتجاجيًا أمام مبنى مجلس شورى الملالي، وطالب المحتجون بتطبيق قانون التوظيف في البلاد، الذي تم المصادقة عليه بتاريخ 3 سبتمبر2020. كما طالب المحتجون بإلغاء امتحان القبول المتعلق بقانون التوظيف بهذا الخصوص.

كما نظمت مجموعة من أصحاب شركة ”آذويكو -آذربيجان“ لإنتاج السيارات تجمعًا احتجاجيًا أمام مبنى منظمة التعزيرات للنظام للاحتجاج على عدم تلقي 6000 سيارة تم شراؤها مسبقًا بعد عامين، حيث باعت شركة ”آذويكو -آذربيجان“حوالي 6،400 سيارة، وهي ترفض الآن، بعد مرورأكثر من عام، لتسليم السيارات.

تحول في يوم السبت 6 يونيو مركز ناحية خاوه التابعة لمدينة دلفان في محافظة لرستان لمسرحًا لصدامات بين ضباط إنفاذ القانون وأهالي هذه المنطقة، بعد محاولة رجال قوى الأمن الداخلي وحراس الأمن الذين جاءوا لاعتقال عدد من المحتجين على نشاط مصنع جبل”كرين “ «برخوردار»،

تجمهر أهالي ناحية خاوه بمدينة دلفان صباح يوم السبت 6 يونيو لمنع تدمير الموارد الطبيعية واحتجاجا على تدمير جبل ”كرين“، وحاولت قوات الأمن وإنفاذ القانون اعتقال عدد من المتظاهرين، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين الضباط ومواطني خاوه.ووفقًا لأصحاب الحوالات ممن نهبوا أموالهم من قبل الشركة، قال ريكاني، المتحدث باسم دائرة تعزيرات النظام، إن الشركة لن تسلم سيارات تم بيعها مسبقًا.

*النشطاء البيئيين

وشكلت مجموعة من الناشطين في مجال البيئة، إلى جانب مجموعات مشهد الشعبية في تجمع احتجاجي، سلسلة بشرية أمام شاحنات بلدية مشهد، واحتجوا على مشروع تم تدشينه دون تقدير وتسبب في تدمير الجبال وتم ايقاف المشروع والآن بدأ العمل من جديد.