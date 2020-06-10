كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يطالب بإنسحاب المرتزقة من ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه طالب بسحب كل المليشيات والمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، والعودة إلى المفاوضات المتفق عليها خلال مؤتمر برلين.

وطلب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من جميع أطراف النزاع في ليبيا على وقف العمليات العسكرية على الفور والانخراط بفاعلية في مفاوضات سلام.

ومخرجات برلين هي ما تمخض عنه المؤتمر الدولي، الذي عقد في يوم 19 يناير الماضي بالعاصمة الألمانية برلين؛ لإحلال السلام في ليبيا، بحضور دولي كبير وبرعاية من الأمم المتحدة.

وخرج المؤتمر بعدة تعهدات ومطالبات لتثبيت وقف إطلاق النار ووقف تدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب، وأهمها الحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

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