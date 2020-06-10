كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر السلطات المغربية تقرر تمديد حالة الطوارئ لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت السلطات المغربية، مساء اليوم الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى يوم 10 يوليو القادم، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 135 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8437 حالة في المغرب.

وأضافت وزارة الصحة: أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بمدينتي طنجة ومراكش، ليستقر عدد الوفيات في 210 حالات، بينما تم التأكد من 85 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7493.

وتهيب من المواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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