علي المرابط: اعتقال الريسوني يؤكد ألا شيء تغير في المغرب .. وأعرورو: كل صحافي مزعج يتم تصويره بأنه مغتصب

اعتبر الصحافي علي المرابط، أن حادث اعتقال الزميل سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، يؤكد ألا شيء تغير في المغرب، عما كان قبل سنوات. جاء ذلك أثناء مشاركة المرابط، مؤسس صحيفة “دومان” و”دومان ماغازين”، في ندوة نظمتها لجنة التضامن مع الريسوني، عن بعد مساء اليوم الثلاثاء، تحت عنوان “اعتقال سليمان الريسوني واستهداف الصحافة المستقلة”.

وأكد المرابط أن ما وقع لسليمان، وقبله الصحافية هاجر الريسوني، والصحافي توفيق بوعشرين، والناشط هشام المنصوري، وما تعرض له المرابط نفسه، يؤكد ثبات الأوضاع في المغرب، وأن المنظومة الأمنية تفعل ما تريد. وأضاف المرابط أن أي صحافي لا يعجب السلطة يمكن اعتقاله ووضعه في السجن، أو غير ذلك من الإجراءات.

وكان الصحافي المرابط قد حوكم سنة 2005 بعقوبة غير مسبوقة، حرمه القضاء بموجبها من الكتابة لمدة 10 سنوات، وهو الحكم الذي يعتبر الأغلب في المنطقة العربية، قبل أن يستعيد حقوقه سنة 2015.

من جهتها، أكدت الحقوقية فتيحة أعرورو، أن وسائل استهداف الصحافيين “المزعجين” لم تتغير خلال هذه السنوات، والتي تبدأ من تقييد الإشهار ومصادر التمويل، إلى الملاحقات القضائية بتهم جنسية وتصوير الصحافيين أنهم مغتصبون. وأكدت أعرورو أن اختيار هذه التهم يكون بداعي بث الفرقة في الجسم الصحافي والحقوقي، مؤكدة أنه أمر يثير الإشمئزاز.