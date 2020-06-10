العلمي: أسعار الاتصالات في المغرب لا يمكن تخفيضها وهي من بين الأدنى في دول العالم

قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إن أسعار خدمات الاتصالات في المغرب من بين الأدنى في العالم، معبرا عن رفضه المطالبات بتخفيضها، إذ أكد أن ذلك غير منطقي.

وأضاف العلمي، خلال مشاركته، مساء اليوم الثلاثاء، في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، أن شركات الاتصالات قد ساهمت في الجهد الوطني لمكافحة آثار الجائحة، مشيرا إلى تدخل وزارته في إقرار مجانية استفادة التلاميذ من خدمة التعليم عن بعد، باستعمال خدمات الأنترنيت.

وأكد العلمي أنه، سابقا، كان مع خفض جزئي لأسعار الاتصالات، لكنه عدل عن الفكرة، لأنها ستسبب، حسب رأيه، في إفلاس شركات الاتصالات، أو إلى توقيف الاستثمار، وأوضح أن الأمل معقود على أن تواصل هذه الشركات استثماراتها لتحديث المنظومة، والوصول إلى خدمات الجيل الخامس، وغيرها.

وأثنى العلمي على أداء الفاعلين في قطاع الاتصالات خلال الأزمة، مبرزا أنهم قدموا جهدا مقدرا.