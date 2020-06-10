طنجة.. حادثة سيرتتسبب في إصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة بينهم سيدة حامل

تسببت حادثة سير خطيرة، وقعت بعد زوال اليوم الاثنين، على مستوى طريق العوامة، في طنجة، في إصابة أربعة أشخاص بجروح خطيرة، بينهم امرأة حامل.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن سيارتين كانتا تسيران بسرعة كبيرة، اصطدمتا، ما أدى إلى إصابة رجل، وزوجته الحامل، وشاب وفتاة بجروح خطيرة.
ونقلت عناصر الوقاية المدينة المصابين الأربعة إلى مستشفى محمد الخامس في طنجة، لتلقي العلاجات الضرورية، فيما باشرت العناصر الأمنية إجراءاتها القانونية لمعرفة الأسباب الحقيقة، التي أدت إلى وقوع الحادث، وتحديد المسؤوليات، قصد ترتيب الآثار القانونية.
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