بوريطة: موعد إعادة فتح الحدود المغربية غير محدد وعملية “مرحبا” غير موجودة

بعد ما يقارب الثلاثة أشهر من إغلاق الحدود المغربية، لا يزال موعد إعادة فتحها أمام رحلات المسافرين غير محدد.

وفي السياق ذاته، قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس المستشارين، إن تاريخ فتح الحدود المغربية لا يزال غير محدد، رافضا التصريحات، التي تصف قرار إغلاق الحدود المغربية بـ”المفاجئ”، حيث أكد أن ذلك كان تدريجيا، وتم الإعلام به قبل 48 ساعة من تنفيذه، كما هو معمول به دوليا.

وعن عملية عودة المغاربة المقيمين في الخارج، في عملية مرحبا، أوضح بوريطة أن هذه العملية، بالشكل المتعارف عليه سنويا، غير موجودة، ولن تبدأ في الموعد السنوي المحدد لها في 4 يونيو.

وأكد بوريطة أن عملية مرحبا مرتبطة بفتح الحدود المغربية، الذي لا يزال موعده غير محدد، وكذلك بفتح الحدود الأوربية، التي يمر منها المغاربة العائدون، وهي مسألة، حسب قوله، غير واضحة، خصوصا في الحدود بين فرنسا، وإيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا.

يذكر أن النقاش حول عملية مرحبا، بدأ في الحكومة الإسبانية، الأسبوع الجاري، حيث طالب حاكم إقليم الأندلس بإلغائها، بسبب مخاوف صحية، إلا أن الحكومة الإسباني أجلت القرار إلى حين البت في الموضوع في اجتماعات مقررة خلال هذا الأسبوع.