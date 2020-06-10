شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء العراقي»: عازمون على تحقيق الإصلاح الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أكد مجلس الوزراء العراقي، أمس، عزم الحكومة على تحقيق الإصلاح الشامل الذي يؤسس لواقع جديد لا يتأثر بالمتغيرات، والحرص على تحقيق الأمن والاستقرار في عموم العراق.

وأشار في بيان، إلى موافقة المجلس على إعادة ترتيب أولويات بنود الانفاق الحكومي، انسجاما مع مشروع الإصلاح المالي والاقتصادي.