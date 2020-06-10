شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تُسجل 58 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أمس، تسجيل 58 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ منتصف مارس الماضي إلى 1162 إصابة. وقال مدير الصحة العمومية والمنسق الوطني لمواجهة كورونا سيدي ولد الزحاف، في مؤتمر صحفي: "سجلت 139 حالة شفاء، إلى جانب تسجيل حالتي وفاة جديدتين، وهو ما يرفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 61 حالة وفاة".

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