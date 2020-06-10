شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تُسجل 58 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال مدير الصحة العمومية والمنسق الوطني لمواجهة كورونا سيدي ولد الزحاف، في مؤتمر صحفي: "سجلت 139 حالة شفاء، إلى جانب تسجيل حالتي وفاة جديدتين، وهو ما يرفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 61 حالة وفاة".
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