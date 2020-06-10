شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: إنشاء مليون وحدة سكنية خلال 6 سنوات من حكم السيسى "إنجاز كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس معتز محمد محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم الرئيس السيسي طوال السنوات الماضية كان مليئا بالإنجازات في مجال العمران وتوفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية والعمل على القضاء على العشوائيات، لافتا إلى إنه خلال ست سنوات تم تسليم ما يقارب من مليون وحدة سكنية للمواطنين على مستوى الجمهورية، كما انها كانت وحدات بمستويات معيشية لائقة وتتضمن ثلاث غرف وصالة في كافة المحافظات المصرية، في حين كان المواطن المصري قبل الرئيس السيسي ينتظر ما بين 5-10 سنوات ليحصل على وحدة سكنية ملائمة.

وتابع عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب:" خلال السنوات الست الماضية ، تم ضخ مليارات الجنيهات لتوصيل الصرف الصحى للقرى فى كافة أنحاء الجمهورية، وتم توصيل الصرف الصحي لنحو 45% منها في حين أنها كانت قبل الرئيس السيسي لا تزيد عن 10 %. ".

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك الكثير من الانجازات الحية والملموسة التي يراها ملايين على أرض مصر خلال 6 سنوات، من العمل الشاق الدؤوب للنهوض بالوطن وتحقيق خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن حجم الإنجازات فى مختلف القطاعات على أرض الواقع انعكس بصورة مباشرة على المواطنين.