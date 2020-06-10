شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" تحذر من الترويج لأدوية وكواشف عن كورونا عبر مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، من الترويج لبعض بروتوكولات العلاج لمصابي فيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأونة الأخيرة، فى حين أن جميع ما يتم الترويج له لا صحة له من الأساس وسبق وأن أعلنت وزارة الصحة أن بروتوكولات العلاج الرسمية المعتمدة يتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية ولهذا لابد من عدم الحصول على أيا من المعلومات بعيدا عن مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف مواقع التواصل الاجتماعى دون الوقوف على حقيقة ما يتم نشره أو مشاركته من قبل البعض حتى لا يكلف الأمر البعض خسائر أو يعرض حياتهم للخطر.

ولفت أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت الترويج لأجهزة الكشف عن فيروس كورونا، ثم بروتوكولات علاج، وغيرها من الأمور التى ثبت أنها غير صحيحة، وأن جميع ما ينشر حول جائحة كورونا بعيدا عن المصادر الرسمية لابد أن يكون من خلال مصادر موثقة ومعتمدة ومتخصصة وعدم الحصول على أيا من المعلومات بعيدا عن القنوات الرسمية المتخصصة.

وطالب عضو مجلس النواب، عدم الانسياق خلف كل ما يتم الترويج له عبر مواقع التواصل المختلفة، لافتا إلى أن هناك من يستغل الأزمات للترويج لمنتجات وهمية يتم تصنيعها تحت بير السلم وتهدد حياة المواطنين لأنها غير خاضعة للرقابة وبعيدة عن المواصفات القياسية، ومن الممكن أن تكون سببا فى تفشى الأمراض المزمنة.