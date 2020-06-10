شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتسعير الذرة والقمح وقصب السكر قبل موسم الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تسعير المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، الذرة، قصب السكر، القطن، والبنجر، وذلك قبل موسم الزراعة لمنح الفلاح الفرصة كاملة فى زراعة هذه المحاصيل وزيادة الرقعة الزراعية المزروعة بهذه الزراعات الاستراتيجية، وفى نفس الوقت لتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل الأساسية، خاصة وأن هناك اتجاه لتحقيق الاكتفاء خلال الفترة المقبلة، مما يستوجب ضرورة ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أ{ض الواقع أبرزها وضع هامش ربح مناسب للفلاح فى أسعار المحاصيل الزراعية.

ولفت عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن الزراعة من أهم مقومات الاقتصاد القومى، وهذا ما حرصت عليه القيادة السياسية، حيث أصبح قطاعى الزراعة والصناعة من أبرز مقومات الاقتصاد القومى، مما يستوجب ضرورة وضع أسس جديدة للتعامل مع هذا القطاع الحيوى، كما أن الدستور نص صراحة على الحفاظ على الرقعة الزراعية وتسعير المحاصيل الاستراتيجية فى المادة 29.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن التسعير لقطع الطرق على السوق الموازية، خلال الفترة الأخيرة شهد القطاع ارتفاع فى أسعار المستلزمات الزراعية وكافة مستخرجات ومشتقات العملية الزراعية، مما ينعكس على التكلفة الفعلية للمحاصيل، ولابد من الأخذ فى الاعتبار بكافة هذه التفاصيل، ومن ثم يتم وضع سعر يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، لجذب المزارعين وتشجيعهم على الإقبال على هذه الخطوة، وإعادة إحياء ملف الزراعة مرة أخرى.