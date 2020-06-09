مصدر جامعي لـ” اليوم 24″: لم نتوصل بعد بأي قرار من السلطات المختصة بخصوص استئناف البطولة

كشف مصدر جامعي جيد الإطلاع، في حديثه مع “اليوم 24″، على كون الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لم تتوصل، إلى حدود اليوم الثلاثاء، بجواب من السلطات المختصة بخصوص الطلب الذي تقدمت به للشروع في استئناف البطولة الاحترافية، بعد توقف اضطراري فرضته التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وشدد المصدر ذاته على كون الجهاز الوصي على تسيير شؤون الكرة وطنيا لازال ينتظر الضوء الأخضر من السلطات بهدف إعادة عجلة البطولة إلى الدوران بعد القيام بمجموعة من الإجراءات الصحية للحؤول دون تفشي الجائحة بين اللاعبين.

وأوضح المصدر ذاته أن الجامعة وضعت تصورا، بتنسيق مع الجهات المختصة، بخصوص استئناف التداريب والمباريات، في حال الحصول على ترخيص، وذلك باتخاذ جميع أشكال الحماية الصحية لضمان سلامة جميع مكونات كرة القدم الوطنية.

وختم المصدر ذاته حديثه بالتأكيد على أن عودة الروح إلى البطولة الوطنية واستئناف أجواء التنافس والتباري رهين بالتوصل بترخيص من طرف الجهات المختصة.