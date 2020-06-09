العلمي: تعاملنا بحزم مع مصانع الكمامات لتحقيق الإكتفاء.. وتصدير الفائض شمل 11 دولة

قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، إن التعامل الحازم مع مصنعي الأقنعة الواقية “الكمامات” هو ما مكن من إيصالها إلى جميع المغاربة.

وأكد العملي خلال مشاركته باجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، أن الوزارة تعاملت بصرامة مع شركات النسيج التي حاولت بعضها الإمتناع عن الإنتاج للسوق الوطنية بغية توجيه إنتاجها للتصدير، لكن تم رفض طلبها، لأن الأولوية كانت تحقيق الإكتفاء الذاتي.

وأشار العلمي إلى أن وزارته وضعت أشخاص ليراقبوا علمية الإنتاج داخل المصانع، وتم الكشف محاولات بعض المستخدمين تهريب كميات عبر سياراتهم الخاصة لبيعها في السوق السوداء، مؤكدا أن هؤلا تم متابعتهم قضائيا.

وأكد العلمي أن المغرب سمح بتصدير فائض الكمامات بعد بلوغ الإكتفاء، وهو التصدير الذي شمل 18.5 مليون كمامة، حتى الآن توجهت إلى دول فرنسا البرتغال إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا، كما وجهت إلى الجارة الجزائر، والسينغال، والمملكة العربية السعودية وموريتانيا، والمكسيك.

من جهة أخرى اعتبر العلمي أن تصدير أجهزة التنفس الإصطناعي ليست مهمة من حيث العدد، الذي قد يصل عشرات أو مئات، بل الهدف إبراز الكفاءات المغربية والمهنديسين الذين تمكنو من تطوير هذه الأجهزة، للترويج وجلب المستثمرين إلى المغرب.

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