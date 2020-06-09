وفاةُ 4 فلسطينيين جرّاء كورونا في السعودية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت الجالية الفلسطينية في السعودية، يوم الثلاثاء، أربع حالات وفاة جديدة، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين.

وذكرت الخارجية أن المتوفين هم: هاني أحمد طه (76 عاما)، وأنور شحادة أبو دقة (56 عاما)، وحمدان علي حمدان عويضة (55 عاما)، وزهير صبحي عبد الهادي دحلان (62 عاما).

وفي سياق ذي صلة، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"،بأن وفدا طبيا صينيا متخصصا سيصل الضفة، على متن طائرة صينية خاصة محملة بمساعدات طبية مختلفة، في زيارة تمتد ما بين 10 و17 حزيران/ يونيو الجاري.

وأوضحت أن الزيارة تأتي لتقديم الدعم والمساندة الطبية في مكافحة فيروس كورونا، لافتة إلى أن الفريق المقرر وصولهُ، يتكون من عشرة أطباء وخبراء متخصصين في مجالات مختلفة.

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وقالت إن المجالات تشمل فحص الفيروسات والأمراض المعدية، والإدارة الطبية والجراحية، والتدرب على الوقاية ومكافحة الأوبئة، وتقديم التوجيهات والإرشادات الطبية اللازمة لوضع السياسات الوقائية، ومكافحة نقل العدوى خاصة داخل المستشفيات، والجهاز التنفسي، والتشخيص المختبري السريري، وتمريض المصابين في العناية المكثفة، ورفع مستوى نتائج جودة الاختبارات الطبية، بالإضافة الى تقديم الاستشارات الخاصة بالطب الصيني التقليدي "TCM".

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أصدرته في وقت سابق، من يوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 28 إصابة جديدة بالفيروس بين الجاليات الفلسطينية في كل من قطر، والجزائر، وتشيلي، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 1898 إصابة، فيما سجلت 1056 حالة تعاف.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، مساء الثلاثاء، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الظاهرية جنوب الخليل، لتصل الإصابات المُعلن عنها في اليوم ذاته، في الضفة الغربية المحتلة والقدس وقطاع غزة، إلى 9.

وقالت كيلة في بيان، إن من بين المصابين 4 أطفال، بسبب مخالطتهم مواطنا مُصابا أُعلن عنه سابقا، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 661 إصابة.