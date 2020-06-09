يافا: الشرطة تعتدي على المتظاهرين ضد تجريف مقبرة الإسعاف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتدت الشرطة الإسرائيلية على المتظاهرين في مدينة يافا، الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم لجرف ونبش مقبرة الإسعاف الإسلامية في المدينة، تمهيدا لإقامة مشروع سكني تباع لبلدية تل أبيب.

واستدعت الشرطة قوات معززة وعناصر من وحدة "حرس الحدود"، لقمع المتظاهرين، فيما اعتدت على الشبان باستخدام قنابل الصوت والقنابل المدمعة، واعتقلوا أحد المتظاهرين.

وأشعل بعض المتظاهرين الذين خرجوا للاحتجاج سلميًا على ممارسات بلدية تل أبيب بحق المقدسات الإسلامية في المدينة، الإطارات المطاطية، وأضرموا النار في حاويات القمامة، وذلك في أعقاب الاعتداءات التي تعرضوا لها من قبل عناصر الشرطة.

ولاحقت الشرطة معززة بقوات خاصة، المتظاهرين، وعملت على تفريقهم إلى داخل أحياء المدينة، وذلك عبر قمعهم بالقنابل الصوتية و المسيلة للدموع، ونصب حواجز ونشر القوات في الشوارع والتقاطعات الرئيسية.

وفي مقطع من المظاهرة، التحم الشبان مع المظاهرة التي نظمها حراك "طالعات" على نحو متزامن، عند دوار الساعة، تنديدا بالإعدامات الميدانية التي تمارسها أجهزة الأمن الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ووفاءً للشهداء.

خطوات تصعيدية لإفشار مخطط البلدية

وفي هذا السياق، أعلنت لجنة الدفاع عن مقبرة الإسعاف، أنها اتخذت سلسلة من القرارات للتعبير عن رفض أهالي يافا لأعمال التدنيس والاعتداءات على المقبرة، منها "مقاطعة كاملة لأي تعامل مع البلدية وأذرعها ولأي تعامل مع الشرطة".

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وأضافت اللجنة في بيان صدر عنها عقب المظاهرة، أنها ستعمل على "استئناف التحركات القضائية" لإفشال مخطط البلدية المتعلق بنبش وتجريف المقبرة، وإقامة خيمة اعتصام بجوار مقبرة الإسعاف.

كما قررت اللجنة إقامة صلوات العشاء في يوميًا في محيط المقبرة، وشددت على ضرورة "استمرار التواجد في محيط أرض المقبرة بدون انقطاع ما دامت الأعمال مستمرة فيها".

صلاة المتظاهرين عند دوار الساعة في يافا

وصباح أمس، الإثنين، اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية ومستخدمون من بلدية تل أبيب مقبرة الإسعاف الإسلامية في مدينة يافا، تمهيدا لإقامة مشروع سكني للمشردين على أنقاض المقبرة.

وتوافد عدد من الأهالي في يافا إلى أرض مقبرة الإسعاف من أجل التصدي لاقتحامها وانتهاك حرمتها، فيما استدعت الشرطة قوات معززة لحماية أعمال تجريف المقبرة.

وذكر عدد من أهالي يافا أن الجرافات بدأت بتجريف ونبش المقبرة تمهيدا لنقل عظام الموتى إلى مكان آخر غير معروف، وذلك بهدف إقامة مشروع سكني لإيواء المشردين على أرض المقبرة.

وأبعدت الشرطة كل من تواجد في محيط المقبرة، من شباب وأعضاء الهيئة الإسلامية المنتخبة واللجنة الشعبية للدفاع عن المقبرة، والذين اعتصموا في المقبرة منذ مساء، وأقاموا صلاتي العشاء والفجر على أرضها، وذلك بعد ورود أنباء مؤكدة حول نية بلدية تل أبيب البدء بتنفيذ مخططها.