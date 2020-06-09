شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع مواد إيوائية للمتضررين من السيول في حضرموت والان مع التفاصيل

الثلاثاء 9 يونيو 2020 وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،اليوم، مواد إيوائية عاجلة للمتضررين من آثار السيول في محافظة حضرموت.

Advertisements وذكر المركز بانه وزع 80 حقيبة إيوائية للأسر المتضررة في مديرية ميفع، استفاد منها 80 أسرة.

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