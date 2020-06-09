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مركز الملك سلمان يوزع مواد إيوائية للمتضررين من السيول في حضرموت

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 9 يونيو 2020

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،اليوم، مواد إيوائية عاجلة للمتضررين من آثار السيول في محافظة حضرموت.

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وذكر المركز بانه وزع 80 حقيبة إيوائية للأسر المتضررة في مديرية ميفع، استفاد منها 80 أسرة.

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