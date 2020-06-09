شكرا لقرائتكم خبر عن هزات أرضية بقوة 5.7 ريختر تضرب جنوب إيران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ضربت أرضية ثانية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، محافظة فارس جنوبي إيران، أعقبها هزة أرضية أولى بقوة 5.1 درجة.

Advertisements

وأفادت المعلومات الأولية أن “الهزة الأرضية وقعت على عمق 11 كم بالقرب من بلدة بيرم في محافظة فارس”، وفقا لـ”روسيا اليوم”.

من جهته، أعلن مدير دائرة الإمداد في الهلال الأحمر الإيراني مهدي ولي بور، عن إرسال فريقي إنقاذ إلى المنطقة تحسبا لوقوع خسائر بشرية جراء الهزة، كما فرض مدير دائرة الأزمات حالة التأهب في المحافظة، داعيا المواطنين إلى الهدوء والحذر.

وقال سكان المدن القريبة من منطقة الهزة أنهم شعروا بها، في حين لم يتم الإعلان عن وقوع أي ضحايا أو أضرار.