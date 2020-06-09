شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرًا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة المغربية اليوم، عن تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية للمرة الثالثة على التوالي، وذلك لمدة شهر إضافي يمتد من يوم غد إلى يوم 10 يوليو المقبل، مع التخفيف التدريجي لقيود الحجر الصحي، وذلك في إطار الاستمرار في الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد. وأوضحت الحكومة المغربية في بيان لها أنها اتخذت هذا القرار خلال اجتماع استثنائي لتتمكن من اتخاذ تدابير احترازية للحد من تداعيات جائحة كورونا على عدة مستويات.

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