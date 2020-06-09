اخبار العالم

أمريكا تسجّل 17 ألف إصابة و550 وفاة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجّل 17 ألف إصابة و550 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الــ 24 ساعة الماضية، تسجيل 17,598 إصابة مؤكدة، و550 حالة وفاة بفيروس المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,956,421 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الوفيات 110,925 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تسجّل 17 ألف إصابة و550 وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا