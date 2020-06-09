شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجّل 17 ألف إصابة و550 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الــ 24 ساعة الماضية، تسجيل 17,598 إصابة مؤكدة، و550 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,956,421 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الوفيات 110,925 حالة وفاة.
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