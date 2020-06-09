شكرا لقرائتكم خبر عن انتهت ولايته وحياته.. وفاة رئيس بوروندي بأزمة قلبية مفاجئة والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الحكومة في بيان لها، إن الرئيس دخل المستشفى ليل السبت بعد أن شعر بأزمة صحية.
ومن المقرر أن يؤدي الرئيس الجديد، الجنرال إيفاريست ندايشيمي، اليمين الدستورية في شهر أغسطس بعد أن فاز في انتخابات جرت شهر مايو الماضي.
وشكلت هذه الانتخابات نهاية عهد بيار نكورونزيزا الذي قاد بوروندي منذ 2005 ولم يترشح لولاية جديدة.
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