شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» مصر: 1385 إصابة ووفاة 35 وتعافي 411 والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 36829 حالة, فيما بلغ أجمالي عدد الوفيات 1306 وفيات.
وبين مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات هي "القاهرة، الجيزة، والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح، وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس.
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