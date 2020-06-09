شكرا لقرائتكم خبر عن «غوتيريش»: «كوفيد-19» قد يدفع 50 مليونًا للفقر المدقع والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح غوتيريش، أن جائحة كوفيد-19 يمكن أن تدفع بنحو 50 مليون شخص إلى الفقر المدقع، إلا أنه يمكن تجنب هذه الآثار إذا تحركت الدول على الفور لدعم الأمن الغذائي العالمي.
وأكد أنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية، فمن الواضح وبشكل متزايد أن هناك حالة طوارئ غذائية عالمية وشيكة يمكن أن يكون لها آثار طويلة المدى على مئات الملايين من الأطفال والبالغين.
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