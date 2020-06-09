عون : تحقيق الإصلاح يقتضي محاسبة المتسببين في إفقاراللبنانيين

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن تحقيق الإصلاح المرجو يقتضي محاسبة من أفقر اللبنانيين.

وقال بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية: "إن لم يشعر اللبنانيون اليوم، أن من أفقرهم بات تحت المحاسبة، وفي يد القضاء، فلن يتحقق إصلاح مرجوّ، ولن نتمكن من بناء وطن حديث تسوده سلطة القانون لأجيال المستقبل".

وأضاف أن "معركة الإصلاح التي يخوضها تتطلب صلابة الجسم القضائي"، مجدداً تعهده للقضاة بأن "يكون مظلّة وقاية لهم في مواجهة الضغوطات السياسية التي قد يتعرضون لها".

وحيا الرئيس عون القضاة في لبنان في "يوم شهداء القضاء" الذي يصادف الثامن من حزيران/يونيو.

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واعتبر أن" اللبنانيين بأسرهم، يتطلعون اليوم إلى السلطة القضائية كخشبة خلاص للعبور بالوطن، من حالة الترهل والتفلت من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام، إلى مرحلة المحاسبة، ومواجهة الفاسدين والمرتشين والممعنين في التعدي على حقوق الناس".

ولفت إلى أن " الدفاع عن العدالة والحق، كلف بعض القضاة حياتهم" مشيراً إلى القضاة الأربعة الذين "استشهدوا" على قوس محكمة الجنايات في صيدا قبل 21 عاماً.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية ومالية، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وانخفاض القدرة الشرائية للبنانيين.

وتحاول حكومة حسان دياب إنقاذ الوضع من خلال خطة الإصلاح التي وضعتها وأقرها مجلس الوزراء في 30 نيسان/ابريل الماضي، عبر تأمين الدعم المالي من مصادر خارجية متعددة منها صندوق النقد الدولي ومؤتمر سيدر .