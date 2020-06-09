لأول مرة.. أمريكي من أصل أفريقي قائدا لسلاح الجو

أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، تعيين الجنرال تشارلز براون جونيور، كأول أمريكي من أصل أفريقي يرأس فرعا بالجيش الأمريكي بالزي الرسمي، بتصويت ساحق بنسبة 98% بدون أي معارضة.



وسيصبح براون رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية في وقت هزت فيه البلاد احتجاجات شديدة بشأن العرق والتمييز، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

والأسبوع الماضي، أصدر براون، مقطع فيديو عن وفاة جورج فلويد، الذي قتل على يد الشرطة، وتحدث عن الشعور "بالعيش في عالمين"، وعن الانقسامات في الولايات المتحدة بين البيض والسود، والملاحة عبر الحدود.

وقال براون، وهو قائد الأطقم بالطائرات الحربية، إن الولايات المتحدة فشلت دائما في ضمان المساواة للجميع، على النحو المحدد في الدستور,

وأشار إلى أنه "تعرض للعنصرية أثناء خدمته في القوات المسلحة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، شيع المئات في أجواء تشحنها مشاعر الغضب والحزن في مدينة هيوستن في تكساس ، جثمان جورج فلويد، الأمريكي من أصل أفريقي الذي قتل على يد شرطي أبيض، وفجّرت وفاته موجة غضب ضد "العنصرية".

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ودفن الرجل صاحب البشرة السمراء، عقب نقل جثمانه من منزله في عربة تجرها الخيول إلى جوار والدته.

وارتدى المشيعون قمصانًا عليها صورة فلويد أو عبارة "لا أستطيع التنفس"، العبارة التي صرخ بها مرارًا أثناء تكبيله من قبل ضابط الشرطة

وانتظر المشيعون، لحمل جسد فلويد، الذي كان مرتديا حلة بنية، ومستلقيا في نعش مفتوح باللون الذهبي.

وأمس الإثنين، جرى تكريم ذكرى فلويد البالغ من العمر 46 عاما في مدينة هيوستن التي عاش فيها فترة طويلة.

ونشأ فلويد في هيوستن، وتحديدا في حي "ذا ثيرد وارد"، الذي يعتبر مجتمع الأفارقة الأمريكيين في المدينة.

وعاش فلويد سنوات مراهقته في هيوستن، حيث لعب كرة القدم الأمريكية في بطولة ولاية تكساس عام 1992.