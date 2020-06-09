أردوغان يعتقل الصحفيين لإخفاء جريمته في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب صحفيين معارضين اثنين في أنقرة في إطار تحقيق يتعلق بتهمة "التجسس السياسي والعسكري".



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وذكرت الوكالة أن مقدم البرامج على قناة تيلي 1 في أنقرة اسماعيل دوكل والمنسقة في موقع "أودا تي في" الإخباري الإلكتروني ميسر يلديز، المتخصصة في الشؤون العسكرية، في العاصمة التركية، يخضعان للاستجواب من قبل شرطة مكافحة الإرهاب.



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ولم تكشف الوكالة عن المزيد من التفاصيل حول أسباب اعتقالهما، لكن صحيفة الصباح الموالية للحكومة ذكرت أنهم يشتبه في أنهما سربا معلومات حول مشاركة تركيا في ليبيا وسوريا "لغايات تتعلق بالتجسس العسكري".