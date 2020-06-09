4 منافسين للرئيس يشعلون انتخابات الزمالك مبكراً

بدا التخطيط مبكرا لسباق الانتخابات المقبلة لنادي الزمالك المصري، والمقرر لها العام المقبل، في ظل سعي العديد من نجوم القلعة البيضاء القدامى لخوض السباق الانتخابي على منصب الرئاسة، في ظل تواجد مرتضى منصور خلال الفترة الحالية في منصب الرئيس في آخر دورتين.



وكان مرتضى منصور أعلن في وقت سابق نيته خوض انتخابات الزمالك المقبلة على مقعد الرئيس بالقائمة الحالية التي تدين له بالولاء، وتضم أحمد جلال إبراهيم نائبا وأشرف زكي أمينا للصندوق وعلاء مقلد وشريفة الفار وإسماعيل يوسف وهاني زادة وأحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل في العضوية.

ويسعى منصور وراء الحصول ثقة الجمعية العمويمة للزمالك لدورة ثالثة على التوالي، بينما على الجانب الآخر يخطط عدد كبير من نجوم القلعة البيضاء السابقين للترشح في الانتخابات المقبلة أمامه.

ونستعرض خلال السطور المقبلة أبرز الأسماء المرشحة لمنافسة رئيس الزمالك الحالي خلال الانتخابات المقبلة، بناء على التقارير والمعلومات التي تم تناقلها خلال الفترة الأخيرة، وما علمه مراسل "العين الرياضية" من مصادر مقربة من النادي.

أحمد سليمان

يتمسك أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق بالترشح على منصب الرئيس في الانتخابات المقبلة ضد مرتضى منصور من جديد، بعدما منحته الجمعية العمومية 16094 صوتا في الانتخابات الأخيرة.





ويراهن سليمان على رغبات الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية وبفرق الألعاب الأخرى بالنادي، التي دعمته في الانتخابات الأخيرة وتميل إليه في الانتخابات المقبلة، من أجل إنهاء ولاية مرتضى منصور.

ويرى سليمان أنه خسر الانتخابات الأخيرة بأساليب غير قانونية، وأنه كان الأحق برئاسة النادي الأبيض، وأنه قادر على النهوض بالزمالك على مستوى البطولات والإنشاءات، لأن النادي الأبيض غني بمصادر دخله سواء من الاشتراكات أو الإعلانات.

عزمي مجاهد

يفكر عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق،، في خوض الانتخابات المقبلة للنادي على منصب الرئيس، وأعلن ذلك بشكل صريح خلال الأيام القليلة الماضية.

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ويحظى مجاهد بتأييد قطاعات كثيرة في القلعة البيضاء، ويعد قطاع الكرة الطائرة أبرز الجبهات التي تدعمه في خوض السباق الانتخابي المقبل.





وتلقى عزمي مجاهد اتصالات من بعض الرموز الزملكاوية لمطالبته بخوض السباق الانتخابي المقبل، مؤكدين دعمهم له من اجل تحقيق الفوز فيه.

سيد مشعل

تلقى سيد مشعل، وزير الدولة السابق للإنتاج الحربي في مصر، اتصالات من بعض قدامى ورموز الزمالك لمطالبته بخوض الانتخابات المقبلة للنادي على مقعد الرئاسة، في ظل حالة القبول التي يلقاها من أعضاء القلعة البيضاء.

ولم يحسم مشعل قراره فيما يخص خوض الانتخابات المقبلة رغم الضغوط التي يتعرض لها في الفترة الحالية، خاصة أنه تربطه علاقة وطيدة بمرتضى منصور رئيس النادي الحالي، الذي أعلن عن خوض الانتخابات المقبلة أيضا.





حسن صقر

بدأ حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة سابقا، يفكر في خوض الانتخابات المقبلة للزمالك على مقعد الرئاسة بعد الاتصالات التي تلقاها من بعض نجوم النادي القدامى في هذا الصدد.

ويدرس صقر خوض الانتخابات في حالة تكوين قائمة قوية قادرة على الفوز بالسباق الانتخابي في الفترة المقبلة، خاصة أن المنافسة لن تكون سهلة مع مرتضى منصور الرئيس الحالي.



