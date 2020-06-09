الكرملين: بوتين وميركل بحثا سوريا وليبيا وأوكرانيا في اتصال هاتفي

ذكر الكرملين في بيان يوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثا في اتصال هاتفي الأزمة الإنسانية في سوريا.
وقال الكرملين إن بوتين وميركل عبرا أيضا عن قلقهما من تصاعد القتال في ليبيا وأبديا دعمهما للمحادثات الرباعية بشأن الصراع في شرق أوكرانيا.
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