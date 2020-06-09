سلطنة عمان تغلق مناطق سياحية احترازيا لمنع تفشي (كورونا)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 قررت السلطات العمانیة ،الیوم الثلاثاء، إغلاق محافظة ظفار والجبل الأخضر وجبل شمس وولایة مصیرة ومنع أي أنشطة سیاحیة فیھا اعتبارا من السبت المقبل حتى الثالث من الشھر المقبل لتفادي انتشار فیروس كورونا المستجد.

Advertisements وذكرت وكالة الأنباء العمانیة ،بأن ھذه الإجراءات تأتي نظرا لحلول موسم السیاحة الصیفیة في السلطنة اذ قررت اللجنة المعنیة بمحاربة (كورونا) منع أي تجمعات أو أنشطة سیاحیة في تلك المدن. كما قررت اللجنة إعادة فتح عدد من الأنشطة التجاریة والصناعیة ابتداء من غد الاربعاء وفقا للاشتراطات الصحیة اللازمة لمزاولتھا.

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