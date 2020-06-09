تسريب جديد لأمير قطر السابق يكشف حقيقة إلتزامه بالعهود والمواثيق .. شاهد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف تسريب جديد، لأمير قطر السابق، حمد بن خليفة، جرى تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، حقيقة إلتزامه بالعهود والمواثيق الموقعة مع دول الخليج والمنطقة العربية .



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وفي التسجيل يتحدث حمد بن خليفة إلى الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، بشأن العهود والمواثيق التي أعلن حمد بن خليفة إلتزامه بها ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربي .

وذكر حمد في التسجيل، أن موافقته على الألتزام بتلك العهود والمواثيق إنما تأتي في أطار المهادنة لتنفيذ مخططاته، وقال مخاطباً القذافي "حنا نهادنهم حتى تمشي مخططاتنا ماهو زي مانت فاهم"