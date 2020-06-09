شكرا لقرائتكم أوروبا تطالب فرقاء ليبيا بوقف إطلاق النار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حث الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ، في بيان مشترك، الثلاثاء، جميع أطراف الصراع في ليبيا على إجراء مفاوضات بناءة.

وطالب الممثّل الأعلى للاتّحاد الأوروبي ووزراء خارجية كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا "بإلحاح" أطراف النزاع الليبي بوقف إطلاق النار، كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان إنّ المسؤولين الأربعة "يطالبون بإلحاح كل الأطراف الليبية والدولية بوقف كلّ العمليات العسكرية بصورة فعّالة وفورية وبالانخراط بطريقة بنّاءة في المفاوضات".

هذا وحذر مصدر دبلوماسي فرنسي من التدخل التركي في ليبيا، مشيرا إلى أن الخطر الذي تمثله التدخلات التركية بات على أبواب أوروبا.

وقال المصدر في تصريح للعربية إن أوروبا تشعر بالقلق جراء التفاهمات التركية الروسية في ليبيا مشيرا أن هذه التفاهمات لا تصب في صالح استقرار أوروبا.

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وإلى ذلك، أفاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستستمر في دعم حكومة الوفاق الليبية على جميع الأصعدة العسكرية والمدنية.

وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة التركية الثلاثاء، في العاصمة أنقرة.

يأتي ذلك فيما كشف موقع BulgarianMilitary الإلكتروني، نقلاً عن مصادر محلية تركية أن أنقرة أرسلت فرقاطة من الدرجة الثالثة “الفئة G” إلى المياه الإقليمية الليبية.

وسيكون الهدف من الفرقاطة، بحسب المصادر، تقديم الدعم لحكومة الوفاق ضد الجيش الوطني خلال المعارك الدائرة في محيط سرت.