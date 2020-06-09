محافظ الوادي الجديد: تعافي الحالة 51 من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بالوادي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعافي حالة جديدة مصابة بكورونا وخروجها من مستشفى الداخلة في مدينة موط، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 51 حالة إلى الآن.

وقال المحافظ، في بيان صحفي نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة، إن المحافظة سجلت أمس ٥ حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بمركزي الخارجة والداخلة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى ٩٩ حالة منهم 9 وفيات.

وأشار المحافظ إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات، وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة الى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يومًا، لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.