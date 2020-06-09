الوادي الجديد تطلق مبادرة لتغيير أنشطة المقاهي والألعاب الإلكترونية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:
أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مبادرة للسماح لأصحاب المقاهي والكافتيريات ومراكز الألعاب الإلكترونية بتغيير نشاطهم إلى أنشطة أخرى تضمن لهم عائد مادي لفترة مؤقتة.
وأضاف المحافظ، في بيان صحفي، أن هذه الفترة لحين زوال أزمة فيروس كورونا وذلك من خلال تقدم صاحب المشروع بطلب للوحدة المحلية التابع مع الأخذ في الاعتبار ضرورة مطابقة الأنشطة المنصوص عليها قانونًا.
وكانت محافظة الوادي الجديد أعلنت عن استكمال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا من خلال التشديد على التزام المحلات التجارية بالإغلاق في المواعيد المحددة إلى جانب استمرار تطبيق الإغلاق التام للمقاهي والكافيهات والكافتيريات والألعاب الإلكترونية وقاعات الأفراح لضمان الوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة المواطنين.
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