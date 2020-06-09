كيفية التسجيل عبر منصة Examsoft وإجراء الاختبارات؟

طرحت هيئة تقوم التعليم في المملكة العربية السعودية تأدية الأختبار التحصيلي للعام الحالي من منازلهم من خلال منصة " Examsoft".

كما يتم من خلال منصة " Examsoft"، تحميل الاختبار والحصول على كلمة المرور، والتي تكون خاصة بذلك الاختبار التحصيلي فيما أوضحت هيئة تقويم التعليم السعودية بأن الطلاب يجب أن يقوموا بتحميل الاختبار التحصيلي وممكن أن يقوموا بأداء ذلك الاختبار ثم رفع الإجابات وذلك بعد إدخال

كلمة المرور التي تم الحصول عليها.

الاختبار التحصيلي Examsoft هو نظام طبقته الوزارة التعليمية من عدة سنوات ماضية، وكانت نتائجه ممتازة لأنه يقيم مستوى كل طالب قبل الانتقال للكليات والجامعات، ويتم ذلك من خلال الرابط التالي

موعد اختبار Examsoft

بدأ الاختبار في منصة Examsoft يوم الإثنين الموافق 8 يونيو 2020 و 16 شوال 1441،

وكان اليوم الأول الذي يؤدي فيه الطلاب الاختبار التحصيلي عن بعد من داخل منازلهم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

لا يسمح للطالب الدخول على منصة الاختبار إلا في حالة تواجد كلمة مرور قام بإستخراها من قبل ويبدأ الامتحان فيس تمام الساعة 10 صباحًا ولا يسمح بدخول منصة الاختبار بعد مرور ربع ساعة من الوقت المعلن عنه بعد انتهاء الطالب من الاختبار التحصيلي على الطالب إرسال الملف قبل مرور 24 ساعة.

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كيفية إجراء الاختبار

الدخول على الرابط التالي https://examsoft.com/etec

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