إدانة شرطي في نيويورك طرح محتجة أرضًا وأهانها

قال مكتب الادعاء في بروكلين بنيويورك اليوم الثلاثاء، إن السلطات وجهت تهمة جنائية لضابط في شرطة مدينة نيويورك، دفع متظاهرة بقوة حتى سقطت على الأرض أثناء الاحتجاجات، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأضاف إريك جونزاليس ممثل إدعاء بروكلين، أن الاتهامات

الموجهة للضابط فنسنت داندريا البالغ من العمر 28 عاما، شملت جنحة الاعتداء والتسبب في الأذى والتهديد إضافة للمضايقة.

وقد يكون اعتقال هذا الضابط، هو أول خطوة من نوعها في مدينة

نيويورك خلال أسبوعين من الاحتجاجات التي اندلعت إثر مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد.

واتهام الضابط، متعلق بواقعة حدثت خلال احتجاج في وسط مدينة بروكلين في 29 مايو، بعد أربعة أيام من مقتل فلويد.

ويظهر تسجيل مصور الضابط وهو يدفع بقوة متظاهرة، مما أسقطها بعنف على الأرض ويهينها لفظا.