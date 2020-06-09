اخبار العالم

إدانة شرطي في نيويورك طرح محتجة أرضًا وأهانها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال مكتب الادعاء في بروكلين بنيويورك اليوم الثلاثاء، إن السلطات وجهت تهمة جنائية لضابط في شرطة مدينة نيويورك، دفع متظاهرة بقوة حتى سقطت على الأرض أثناء الاحتجاجات، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأضاف إريك جونزاليس ممثل إدعاء بروكلين، أن الاتهامات

الموجهة للضابط فنسنت داندريا البالغ من العمر 28 عاما، شملت جنحة الاعتداء والتسبب في الأذى والتهديد إضافة للمضايقة. 

وقد يكون اعتقال هذا الضابط، هو أول خطوة من نوعها في مدينة

نيويورك خلال أسبوعين من الاحتجاجات التي اندلعت إثر مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد.

واتهام الضابط، متعلق بواقعة حدثت خلال احتجاج في وسط مدينة بروكلين في 29 مايو، بعد أربعة أيام من مقتل فلويد.

ويظهر تسجيل مصور الضابط وهو يدفع بقوة متظاهرة، مما أسقطها بعنف على الأرض ويهينها لفظا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إدانة شرطي في نيويورك طرح محتجة أرضًا وأهانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا