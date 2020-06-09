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الصحة العالمية تحذر من تفشي كورونا في عموم أمريكا اللاتينية

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 قالت كاريسا إتيان مديرة منظمة الصحة العالمية للأمريكيتين اليوم الثلاثاء، إن البيانات تثير مخاوف تصاعد عدد حالات الإصابة بفيروس المستجد في مناطق جديدة بأمريكا اللاتينية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وشددت على أن بعض المناطق في

القارة المذكورة، تظهر تزايدا "متسارعا" في وتيرة انتشار الفيروس.

واستشهدت إتيان، بارتفاع عدد الحالات في دول منها، المكسيك وبنما وكوستاريكا والبرازيل وبيرو وتشيلي وفنزويلا وهاييتي وسورينام.

وقالت إتيان في إيجاز صحفي افتراضي من واشنطن، إنه حتى الثامن من يونيو سجلت الأمريكيتان 3.3 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا أو قرابة نصف العدد الإجمالي العالمي.

وصارت الأمريكيتان، البؤرة الساخنة للجائحة بعد تراجع الوباء في أوروبا وآسيا، وذلك في الوقت الذي تتقدم فيه الولايات المتحدة والبرازيل العالم في الإصابات.

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