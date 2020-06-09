برلماني تونسي: لن أصوت لصالح اعتذار فرنسا عن حقبة الاستعمار

أكد النائب عن كتلة تحيا تونس مهدي بن غربية في مداخلته أمام البرلمان، أنه لن يصوت لصالح "مشروع لائحة مطالبة الدولة الفرنسية بالاعتذار عن حقبة الاستعمار"، وفقًا لروسيا اليوم.
واعتبر بن غربية، أنّ "أولويات تونس اقتصادية واجتماعية وليست اللوائح التي تضر بمصالح البلاد"، واصفا ما يحدث بـ'' العبث''.
وعقد مكتب مجلس "نواب الشعب" التونسي مساء الجمعةالماضي، جلسة برئاسة راشد الغنوشي للنظر في عريضة برلمانية تطالب فرنسا بالاعتذار للشعب التونسي عن الجرائم الفرنسية المرتكبة بحقه.
وبحث المكتب حينها، الصيغة النهائيّة لمشروع العريضة، والتي تقدّمت بها كتلة "ائتلاف الكرامة"، وقرر مناقشتها اليوم الثلاثاء.
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