مستشار الكاظمي: سعر النفط الحالي لا يكفي لتأمين رواتب الموظفين

أكد هشام داوود مستشار رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء، أن سعر النفط الحالي لا يكفي لتأمين رواتب الموظفين، وفقًا لموقع روسيا اليوم. وقال في مؤتمر صحفي: "الحكومة أقرت تخفيض رواتب الدرجات العليا بنسبة 10%، وسترفع مشروع القانون إلى مجلس النواب لتنفيذه". وأضاف، أن "أصحاب الدخل المحدود غير مشمولين بقرار استقطاع الرواتب، كما أن القرار يشمل الدرجات العليا من الموظفين فقط". غير مشمولين بقرار استقطاع الرواتب، كما أن القرار يشمل الدرجات العليا من الموظفين فقط". وشدد على أن "سعر النفط الحالي لا يكفي لتأمين الرواتب، لكن الدولة ستؤمنها، والوضع ليس بالدرجة الكارثية".

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