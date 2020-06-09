زلزال بقوة 5.1 درجة يهز محافظة فارس جنوب إيران

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وذكرت الوكالة أن مركز الزلزال كان مدينة بيرم التابعة للمحافظة، وأنه وقع في الساعة 20:38:49 من مساء اليوم بالتوقيت المحلي.
وأوضحت الوكالة أن الزالزال كان بعمق 11 كم وشعرت بها عدد من المدن بالإضافة إلى بيرم، مقاطعات خنج، ومحملة وغيرها من القرى“.
ولم ترد أي معلومات من السلطات الإيرانية عن أي خسائر خلفها هذا الزلزال.
وتعد إيران من أكثر بلدان العالم عرضة للزلازل إذ تقع في منطقة تتقاطع بها عدة فوالق رئيسية، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أسفرت هزّة بقوة 7.3 درجات في محافظة كرمنشاه الغربية عن مقتل 620 شخصاً.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.