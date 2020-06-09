كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 10:12 مساءً - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية" تحذر من انتشار كورونا في أمريكا اللاتينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مديرة منظمة الصحة العالمية للأمريكيتين كاريسا إتيان، اليوم الثلاثاء، إن البيانات تثير مخاوف تصاعد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في مناطق جديدة بأمريكا اللاتينية، مشددة على أن "بعض المناطق في القارة المذكورة، تظهر تزايداً متسارعاً في وتيرة انتشار الفيروس".

واستشهدت إتيان، بارتفاع عدد الحالات في دول منها، المكسيك وبنما وكوستاريكا والبرازيل وبيرو وتشيلي وفنزويلا وهاييتي وسورينام.

وصرحت في إيجاز صحفي افتراضي من واشنطن: بأنه "حتى 8 يونيو سجلت الأمريكيتان 3,3 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا أو قرابة نصف العدد الإجمالي العالمي".

وصارت الأمريكيتان البؤرة الساخنة للجائحة بعد تراجع الوباء في أوروبا وآسيا، وذلك في الوقت الذي تتقدم فيه الولايات المتحدة والبرازيل العالم في الإصابات.

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