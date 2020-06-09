البلدات العربية: كورونا يواصل انتشاره جنوبًا وينحسر شمالًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بيّنت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنّ هناك ارتفاعًا بأعداد مُصابي فيروس كورونا في البلدات العربية، التي لم تُسجّل معظمها إصابات جديدة بشكل عام، ويذكر أن مُعظم الإصابات الجديدة، تركّزت جنوبي البلاد على وجه الخصوص.

وكانت قد أعلنت بلدية أم الفحم، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، وأشارت البلدية من خلال بيانها أن الحالتين هما ممرضتان من خارج المدينة تعملان في صحيتين في البلدة.

وسجّلت غالبية البلدات العربيّة في الشمال تراجعًا ملحوظًا بعدد الإصابات، أو استقرّت دون زيادة في أعداد المُصابين، وتماثل العديد من الأشخاص للشفاء، من الفيروس.

وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية مساء اليوم الثلاثاء، وفقا لتقرير وزارة الصحة الإسرائيلية:

دير الأسد: الإصابات 152، المتعافون 143

حورة: الإصابات 187، المتعافون 125

أم الفحم: الإصابات 81، المتعافون 78

رهط: الإصابات 110، المتعافون 59

الطيبة: الإصابات 49، المتعافون 48

جسر الزرقاء: الإصابات 44، المتعافون 39

البعنة: الإصابات 34 المتعافون 31

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دبورية: الإصابات 32، المتعافون 30

جت: الإصابات 32، المتعافون 23

طمرة: الإصابات 22، المتعافون 21

عرعرة النقب: الإصابات 50، المتعافون 23

مجد الكروم: الإصابات 20، المتعافون 20

باقة الغربية: الإصابات 20، المتعافون 19

الناصرة: الإصابات 19، المتعافون 18

سخنين: الإصابات 17، المتعافون 16

كفر قاسم: الإصابات 17، المتعافون 17

كفر كنا: الإصابات 16، المتعافون 16

البقيعة: الإصابات 15، المتعافون 13