مانشستر سيتي يعيّن مساعدا لغوارديولا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر سيتي تعاقد مع الإسباني، خوان مانويل ليلو، كمساعد جديد للمدرب بيب غوارديولا، في الطاقم التدريبي للفريق الإنجليزي.

وحل ليلو مكان ميكيل أرتيتا، الذي غادر مقعد المدرب المساعد في مانشستر سيتي، كانون الأول/ديسمبر الماضي، ليصبح المدير الفني لآرسنال.

وقال ليلو (54 سنة) في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي "يسعدني الانضمام إلى الطاقم التدريبي للنادي".

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وأضاف "علاقتي بغوارديولا تمتد لسنوات عديدة، ويسعدني الانضمام إليه كجزء من هذا الفريق المثير".

وتابع "حقق مانشستر سيتي نجاحًا كبيرًا خلال المواسم الأخيرة، ولعب نوعًا من كرة القدم الجميلة التي توقعناها من هذا النادي ومدربه".

وتولى ليلو تدريب العديد من الفرق الإسبانية مثل ألميريا، وريال سوسيداد، كما عمل مساعدًا للمدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي في إشبيلية ومنتخب تشيلي أيضًا.