القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر سيتي تعاقد مع الإسباني، خوان مانويل ليلو، كمساعد جديد للمدرب بيب غوارديولا، في الطاقم التدريبي للفريق الإنجليزي.
وحل ليلو مكان ميكيل أرتيتا، الذي غادر مقعد المدرب المساعد في مانشستر سيتي، كانون الأول/ديسمبر الماضي، ليصبح المدير الفني لآرسنال.
وقال ليلو (54 سنة) في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي "يسعدني الانضمام إلى الطاقم التدريبي للنادي".
وأضاف "علاقتي بغوارديولا تمتد لسنوات عديدة، ويسعدني الانضمام إليه كجزء من هذا الفريق المثير".
وتابع "حقق مانشستر سيتي نجاحًا كبيرًا خلال المواسم الأخيرة، ولعب نوعًا من كرة القدم الجميلة التي توقعناها من هذا النادي ومدربه".
وتولى ليلو تدريب العديد من الفرق الإسبانية مثل ألميريا، وريال سوسيداد، كما عمل مساعدًا للمدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي في إشبيلية ومنتخب تشيلي أيضًا.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يعيّن مساعدا لغوارديولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.