تشيلسي يتراجع عن التعاقد مع كوتينيو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن تشيلسي الإنجليزي انسحب من سباق التعاقد مع النجم البرازيلي، فيليب كوتينيو، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط اسم كوتينيو بالعودة إلى البريمييرليغ من جديد، بدءًا من الموسم المقبل، وسط ترقب العديد من الأندية من بينها تشيلسي.

وحدد برشلونة 100 مليون يورو للاستغناء عن كوتينيو في الصيف المقبل، علمًا بأنه انضم إلى البارسا، قادمًا من ليفربول، مقابل 160 مليون يورو.

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وبحسب شبكة "ESPN" الأميركية، فإن تشيلسي انسحب من سباق التعاقد مع كوتينيو، ولا ينوي إحضاره إلى ستامفورد بريدج.

وأوضحت أن تشيلسي أنفق 40 مليون يورو لضم المغربي حكيم زياش من أياكس، وفي طريقه للتعاقد مع الألماني تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج، مقابل 50 مليون يورو، وبالتالي لن يكونوا قادرين على ضم كوتينيو، ودفع راتبه الضخم.

وسينحصر السباق على ضم كوتينيو بين أندية نيوكاسل وإيفرتون وتوتنهام، لكن من المرجح عدم قدرتهم على دفع 100 مليون يورو أيضًا.