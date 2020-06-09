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مصر تسجل 1385 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 وفاة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 9 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الثلاثاء تسجيل 1385 حالة إصابة بفيروس كورونا صعودا من 1365 حالة إصابة يوم الاثنين إضافة إلى 35 حالة وفاة بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق.

 

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان إن " إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1306 حالات وفاة".

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وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.

 

وتفرض مصر إجراءات عزل عام للحد من انتشار الفيروس تشمل حظر التجول الليلي كما بدأت في إلزام المترددين على المؤسسات الحكومية والبنوك والكثير من الأماكن العامة باستخدام الكمامات مع فرض غرامة على المخالفين.

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