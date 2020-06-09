شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا ترصد أقل من 100 وفاة جديدة بكورونا لليوم السابع توالياً والان مع التفاصيل

الثلاثاء 9 يونيو 2020 أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا بفرنسا 87 حالة أو 0.3 % ليصبح 29296 حالة اليوم الثلاثاء في أعلى محصلة لحالات الوفاة منذ الثاني من يونيو حزيران ولكنها ما زالت دون المئة لليوم السابع على التوالي.

Advertisements وسجلت فرنسا يوم الاثنين 54 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19 و13 حالة يوم الأحد. وزاد عدد حالات الإصابة المؤكدة اليومية بفيروس كورونا 403 حالات أو 0.3 % لتصبح 154591 حالة بزيادة عن عدد الحالات التي تم تسجيلها يوم الاثنين وهو 211 حالة و343 حالة يوم الأحد ولكنه أقل من عدد الحالات الذي سجل من يوم الخميس وحتى السبت وبلغ أكثر من 500 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا ترصد أقل من 100 وفاة جديدة بكورونا لليوم السابع توالياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.