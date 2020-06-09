المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج يعقد اجتماعه الاستثنائي ( عن بُعد )

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يعقد أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج يوم غد الأربعاء اجتماعاً استثنائياً ـ عن بُعد ـ .

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر عدداً من الموضوعات منها : تقرير المدير العام عن تنفيذ برامج المرحلة الثالثة والأخيرة من استراتيجية مكتب التربية العربي لدول الخليج ( 2015 ـ 2020م ) ، وأهم نشاطات المكتب وفعالياته في ظل جائحة كورونا (covid – 19) ، واستعراض جهود وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء لمواجهة الجائحة ، ومناقشة توصيات المجلس التنفيذي للمكتب في اجتماعه الاستثنائي عن بُعد ( مارس 2020 ) بالإضافة إلى موضوعات أخرى تهم العمل التربوي المشترك للدول الأعضاء .

ويشارك في أعمال المؤتمر معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وممثل عن المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ) ، ومعالي مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ( إيسيسكو ) ، ومعالي المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الألكسو ) بالإضافة إلى معالي رئيس جامعة الخليج العربي والمراكز التابعة للمكتب في عدد من دول الخليج.