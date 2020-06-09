«مكتب التربية العربي لدول الخليج» يستعرض جهود مواجهة «كورونا»

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ويتضمن جدول أعمال المؤتمر عدداً من الموضوعات منها: تقرير المدير العام عن تنفيذ برامج المرحلة الثالثة والأخيرة من استراتيجية مكتب التربية العربي لدول الخليج ( 2015 ـ 2020م ) ، وأهم نشاطات المكتب وفعالياته في ظل جائحة كورونا (covid – 19)، واستعراض جهود وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء لمواجهة الجائحة، ومناقشة توصيات المجلس التنفيذي للمكتب في اجتماعه الاستثنائي عن بُعد ( مارس 2020 ) بالإضافة إلى موضوعات أخرى تهم العمل التربوي المشترك للدول الأعضاء.
ويشارك في أعمال المؤتمر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثل عن المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو )، ومدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ( إيسيسكو )، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الألكسو ) بالإضافة إلى رئيس جامعة الخليج العربي والمراكز التابعة للمكتب في عدد من دول الخليج.
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