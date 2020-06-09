الزوراء يفوز باستفتاء جديد.. الأكثر جماهيرية في العراق

وحصل الزوراء على نسبة 41% من أصوات المشاركين، متقدماً على الشرطة الذي حل في المركز الثاني بنسبة 33% من الأصوات، وجاء ثالثاً القوة الجوية بنسبة 19%.

وشهد الاستفتاء مشاركة كبيرة وصلت إلى أكثر من 574 ألف من عشاق كرة القدم في العراق ومنطقة غرب آسيا.



وشهدت المنافسة أثارة كبيرة، حيث تقدم الزوراء من البداية في نسبة الأصوات، في حين استمر السباق على المركز الثاني بين الشرطة والقوة الجوية حتى اليوم الأخير.

وضم الاستفتاء اندية الزوراء والقوة الجوية والشرطة والطلبة واربيل.

تجدر الإشارة الى ان جماهير النوارس تحصلت على المركز الثالث في استفتاء صحيفة "ماركا" الاسبانية، الذي ضم أكثر من 40 نادٍ من مختلف انحاء العالم مطلع حزيران الجاري.