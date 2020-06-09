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الزوراء يفوز باستفتاء جديد.. الأكثر جماهيرية في العراق

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2020-06-09 | 21:24

الزوراء يفوز باستفتاء جديد.. الأكثر جماهيرية في العراق

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فاز جمهور نادي الزوراء، باستفتاء موقع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، لأكثر الأندية الجماهيرية في العراق.
وحصل الزوراء على نسبة 41% من أصوات المشاركين، متقدماً على الشرطة الذي حل في المركز الثاني بنسبة 33% من الأصوات، وجاء ثالثاً القوة الجوية بنسبة 19%.

وشهد الاستفتاء مشاركة كبيرة وصلت إلى أكثر من 574 ألف من عشاق كرة القدم في العراق ومنطقة غرب آسيا.


وشهدت المنافسة أثارة كبيرة، حيث تقدم الزوراء من البداية في نسبة الأصوات، في حين استمر السباق على المركز الثاني بين الشرطة والقوة الجوية حتى اليوم الأخير.

وضم الاستفتاء اندية الزوراء والقوة الجوية والشرطة والطلبة واربيل.

تجدر الإشارة الى ان جماهير النوارس تحصلت على المركز الثالث في استفتاء صحيفة "ماركا" الاسبانية، الذي ضم أكثر من 40 نادٍ من مختلف انحاء العالم مطلع حزيران الجاري.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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