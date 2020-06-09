الاعلام الامني تعلن وفاة امر الفوج الثالث لواء مغاوير قيادة عمليات ديالى

اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن وفاة امر الفوج الثالث لواء مغاوير قيادة عمليات ديالى. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المقدم الركن خالد حاتم حميد فياض القيسي امر الفوج الثالث لواء مغاوير قيادة عمليات ديالى اثر سكتة قلبية".



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